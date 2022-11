Via San Carlo . Emiliano Casale incontrerà’ L’ amministratore del palazzo a rischio crollo

Caserta. Nella mattinata di oggi , domenica 6 novembre .2022, abbiamo pubblicato un articolo nel quale abbiamo scritto dello “ scempio” di Via San Carlo . L’ antica strada da qualche giorno , precisamente da quando i Bigili del Fuoco hanno dichiarato inagibile un palazzo , e’ stata transennata e addirittura murata per impedire il traffico dia veicolare che pedonale.

Dalle prime ore di stamattina proprio affisso al blocco di marmo adiacente la strada e’ apparso uno striscione con la scritta “ vergogna.” Con Chiara allusione all’ amministrazione comunale.

Per onore di cronaca e’ giusto ricordare a chi legge che nei giorni scorsi una delegazione di commercianti dell’ Antica Strada e’ stata ricevuta dal vicesindaco Emiliano Casale il quale ha già’ fissato un appuntamento. Con L’ amministratore del condominio per informarsi lo stato del luogo e soprattutto per capire in che modo intervenire .

Continueremo a seguire la questione