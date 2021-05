Via San Carlo parte la ZTL nel primo tratto

Caserta .Nella mattinata di oggi , giovedì 27 maggio , L’ Amministrazione Comunale ha emesso una Delibera di Giunta da cui si evince L’ ampliamento della ZTL in cia San Carlo primo tratto.

Il provvedimento dell’ amministrazione di fatto prevede che la ZTL sia aperta in via San Carlo I tratto e precisamente a partire dall’ angolo di via Galilei. Sulla questione abbiamo ascoltato il Sindaco Carlo Marino il quale ci ha spiegato che “la nostra e’ un’ iniziativa per sostenere i numerosi esercenti di ristorazione operativi in Via San Carlo . Naturalmente senza penalizzare le altre attività’ che insistono sulla stessa strada. Per tale ragione , nel primo tratto la ZTL e’ prevista solo il Venerdì, il Sabato e la Domenica è solo dalle ore 20 in poi. Finita questa fase sperimentale ci confronteremo con i commercianti per valutare una soluzione definitiva “