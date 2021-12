Via San Carlo : Questa sera arriva Babbo Natale con il suo trono.

Caserta. Continua la festa prenatalizia in Via San Carlo. Stasera, per la gioia di tutti i bambini , ci sarà il Trono di Babbo Natale.

Babbo Natale ,farà il suo ingresso nella strada antica alle ore 18 , si siederà sul trono e aspetterà i bambini che vorranno fare una foto e consegnare la propria letterina. L’ iniziativa è stata organizzata e autofinanziata dal comitato ” Antica Via San Carlo”.

Lo stesso comitato di commercianti , vuole evidenziare il proprio disappunto per le misure ristrettive contenute nell’ ordinanza n. 27 del 15 dicembre che prevede il divieto di consumo di cibi e bevande in luogo pubblico dal 23 dicembre al 1 gennaio oltre che il divieto di vendita d’ asporto di bevande alcoliche nei giorni 23-24-25- -31 dicembre 2021 e del 1 gennaio 2022 dalle 11.oo alle.5.oo.

I commercianti di Via San Carlo, pur consapevoli del momento di emergenza che sta vivendo il paese , ritengono che sia piu’ opportuno l’ abolizione di tali misure e che per evitare assembramenti sia piu’ logico un maggior controllo da parte delle forze dell’ordine . Le misure ristrettive ,previste dall’ ordinanza n 27, potrebbero risultare fatali a molte attività di ristorazione le quali , come noto, sono già state enormemente penalizzate da 2 anni di Pandemia.