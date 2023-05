Via Santagata è’ diventato parcheggio gratuito per turisti

Caserta. “ Via Santagata è’ diventato ormai un parcheggio per i turisti”’. Questa e’ la segnalazione che ogni giorno arriva alla nostra redazione da parte dei residenti che ogni qualvolta tornano a casa si trovano a “ giocare alla caccia al posto” per parcheggiare la proprio auto .

Procediamo con ordine .

Via Santagata si trova sulla Nazionale Appia in una traversa che dista pochi centinaia di metri da Piazza Carlo III e quindi dall’ entrata principale delle Reggia . Quasi tutti i giorni i turisti provenienti, in gran parte ,dall’ uscita autostradale di Caserta Nord lasciano la propria auto parcheggiata nella strada per intere giornate gratuitamente recando un danno enorme ai residenti che a quel punto non hanno nessuna possibilità’ di sostare se non in divieto .

”E’ già’ accaduto più di una volta – ha dichiarato un nostro lettore- che la Polizia Municipale è’ intervenuta ed ha sanzionato e fatto rimovere dal carro attrezzi L’ auto di qualche residente che esasperato dal fatto che i posti utili erano occupati L’ aveva lasciata in divieto di sosta”

È’ possibile che L’ amministrazione comunale non sia a conoscenza di tale , seria problematica?. Perché il Sindaco o chi per esso non interviene a tutela dei propri cittadini ?.

Caserta citta’ Turistica e poi permettiamo a chi arriva da fuori di sostare gratuitamente a pochi metri dal monumento a discapito dei nostri concittadini?. E’ senza dubbio un controsenso , i turisti dovrebbero aiutare a far girare L’ economia , dovrebbero portare ricchezza alle attività’ al comune alla città’ e invece spesso si limitano ad una striminzita visita al Palazzo Reale

Speriamo che il nostro articolo denuncia possa arrivare a chi di dovere e che lo stesso possa trovare tempestivamente una soluzione .