Via Talamonti nel degrado. Del Rosso: “Quali i provvedimenti pensati dal Comune di Caserta

Da diverso tempo ormai Via Generale Luigi Talamonti, versa in condizioni disastrose, poco dignitose oltre che indecorose per la Città.

Sembra che le opere di manutenzione del manto stradale non vengano eseguite o comunque non siano sufficienti a garantire una tranquilla viabilità.

La strada si presenta dissestata, con numerose crepe e nei punti dove l’asfalto è stato versato per “riempire” le buche sottostanti sta letteralmente sgretolando.

I concittadini hanno segnalato e sovente lamentato la presenza di diverse buche di cui una estremamente profonda presente sul lato sinistro del marciapiede di Via Talamonti – direzione Casertavecchia, che rappresenta un pericolo costante non solo per la carrozzeria/pneumatici degli autoveicoli ma soprattutto per i motociclisti/ciclisti in transito che potrebbero agevolmente imbattersi nelle buche, rovinare al suolo e riportare lesioni importanti.

“Per i suddetti motivi abbiamo presentato una interrogazione – spiega Maurizio Del Rosso consigliere comunale d’opposizione – quali sono le motivazioni che inducono l’Ente a non manutenere o a manutenere in modo insufficiente Via Talamonti?

L’assenza di interventi, come si può facilmente verificare, la rendono ormai sempre più pericolosa, per questo desideriamo sapere quali opere di messa in sicurezza/ manutenzione ha in programma l’Amministrazione e quali saranno le tempistiche di realizzazione”, conclude il Consigliere.