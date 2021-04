VIA  TANUCCI,  UNA  STRADA  MARTORIZZATA  DAL  COMUNE

Caserta – Continua da anni il dramma dei residenti di una delle più antiche e centrali strade cittadine, Via Tanucci, costretti spesso a non poter transitare nemmeno a piedi, causa i lunghi lavori interessanti i vari palazzi in costruzione da Via Giannone o da Via Bernini sino allo slargo di Via Battistessa, spesso aggravati da vari lavori di pubblica utilità.

Tra l’altro, il disagio dei residenti è maggiormente avvertito in quanto i cittadini non vengono nemmeno preavvisati, senza parlare della rituale assenza dei Vigili Urbani, come più volte evidenziato anche dagli Organi di Stampa.

Per consentire la costruzione di un edificio di lusso in Via Tanucci, addirittura si è ristretto il tratto stradale. Spesso nemmeno le autoambulanze o gli automezzi riescono a poter transitare anche a causa dei continui blocchi stradali per le auto, che devono entrare od uscire dai propri edifici.

La presenza di qualche vigile potrebbe servire ad effettuare anche multe giustificate, che potrebbero servire anche a dare il buon esempio a qualche proprietario di auto.