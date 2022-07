Via Unita’ D’ Italia : corsie di preselezione per snellire il traffico

Corsie di preselezione per snellire il traffico a passaggio a livello chiuso e rifacimento degli attraversamenti pedonali per una maggiore sicurezza dei cittadini: sono gli interventi eseguiti in Via Unità Italiana a Caserta, su input dell’Assessore ai Lavori Pubblici Massimiliano Marzo, per migliorare il deflusso veicolare.

“In Via Unità Italiana, in particolare dal civico 68 fino all’intersezione con Via Fulvio Renella, si evidenziano gravi criticità di traffico, con il frequente verificarsi di ingorghi che rappresentano un ostacolo alla viabilità, soprattutto al chiudersi del passaggio a livello – dichiara l’Assessore Massimiliano Marzo – La causa di tali ingorghi, oltre ad essere addebitata dalla presenza del passaggio a livello, era certamente dovuta anche alla mancanza di un’adeguata segnaletica orizzontale che, di fatto, costituiva un ostacolo per la capacità di manovra dei veicoli. Oggi, grazie agli interventi sopradescritti, speriamo di aver apportato le migliorie dovute e richieste anche da diversi consiglieri comunali”.