Via Vico a Caserta. Donna anziana trovata priva di vita in una pozza di sangue.

Caserta. È accaduto ieri sera nella centralissima Via Vico . Una donna anziana è stata ritrovata priva di vita epresso la propria abitazione. A fare la terribile scoperta è stata la sua badante che preoccupata dal fatto che l’ anziana non rispondesse a citofono ha scavalcato ed è entrata in casa.

La scena che si è presentata davanti ai suoi occhi era da film di orrore. La signora si trovava poggiata su una poltrone e intorno a lei una pozza di sangue.

Sul posto , allertati dalla badante, è arrivata una pattuglia dei Carabinieri . Ancora oggi non è chiaro la dinamica dell’ accaduto