VIABILITÀ: IL COMUNE DI CASERTA OTTIENE UN FINANZIAMENTO DI 5 MILIONI DI EURO PER IL RIFACIMENTO DELL’ASFALTO IN 14 STRADE

Il Comune di Caserta ha ottenuto un finanziamento di 5 milioni di euro che consentirà di

effettuare dei lavori di rifacimento del manto stradale, attraverso l’apposizione di un

moderno asfalto drenante, in 14 arterie, in diverse zone della città. Le risorse fanno parte

dei finanziamenti PNRR, e nel dettaglio della Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione

ecologica”, Componente C4: “Tutela del territorio e della risorsa idrica”, Investimento 2.2:

“Interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l’efficienza energetica dei

comuni”.

L’asfalto drenante risulta fondamentale soprattutto in presenza di fenomeni meteorologici

avversi: l’utilizzo di una particolare miscela di inerti, bitume e polimeri, infatti, consente di

determinare un’altissima porosità del manto stradale. Ed è proprio la porosità l’elemento

che permette di ridurre un fenomeno pericoloso quale l’aquaplaning, che mette a rischio la

sicurezza degli automobilisti. L’asfalto drenante viene associato a uno strato impermeabile

sottostante che favorisce l’allontanamento dell’acqua dagli pneumatici, migliorando

notevolmente l’aderenza.

I lavori comprenderanno anche la posa in opera di pavimentazione drenante per la

superficie occupata dai marciapiedi, l’apposizione di alberi e aiuole, la sistemazione di

marciapiedi esistenti non interessati dall’intervento di riqualificazione con pavimentazione

drenante, la realizzazione di vasche di accumulo in cemento armato per il riutilizzo delle

acque meteoriche per usi irrigui nei terreni di coltivo in varie zone della città, la creazione

di un sistema di bacini di accumulo e dispersione nel terreno delle acque meteoriche, per

evitare allagamenti nei punti critici del territorio comunale.

“Ancora una volta – ha spiegato il Sindaco di Caserta, Carlo Marino – siamo stati in grado

di intercettare delle risorse nell’ambito del Pnrr che ci consentiranno di mettere in

sicurezza diverse strade della città. In un momento come quello attuale è fondamentale

essere sempre attenti alle opportunità che i finanziamenti dell’Unione Europea concedono

agli enti locali. Anche in questo caso abbiamo lavorato bene e questo intervento

contribuirà a potenziare un’attività che per noi è di primaria importanza”.

“Abbiamo lavorato con caparbietà per ottenere questo finanziamento – ha aggiunto

l’Assessore ai Lavori Pubblici, Massimiliano Marzo – e alla fine siamo riusciti a

raggiungere l’obiettivo. Sono molto soddisfatto perché con queste risorse realizzeremo

degli interventi che si andranno a sommare a quelli che stiamo già effettuando con il Piano

Asfalti e sulle strade che sono state interessate dai lavori della fibra ottica. Gradualmente

riusciremo a riqualificare le arterie della nostra città: per noi è un obiettivo prioritario”.