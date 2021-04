Viaggiava con 100 panetti di hashish in auto . Arrestato

I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Marcianise (CE), nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato ad infrenare la recrudescenza dello spaccio di stupefacenti, hanno provveduto all’arresto, in Casoria (NA), di M. G. cl. 1964, del luogo.

I militari dell’Arma, atteso il fare sospetto dell’uomo, lo hanno bloccato a bordo dell’autovettura in uso mentre percorreva via circumvallazione esterna in direzione di quel centro cittadino.

A seguito di perquisizione personale e veicolare, i carabinieri hanno rinvenuto 100 panetti di hashish del peso complessivo di 10 kg., abilmente occultati in un doppio fondo dell’auto.

Quanto rinvenuto, unitamente a due telefoni cellulari e all’autovettura, è stato sottoposto a sequestro.

M.G. è stato accompagnato presso la casa circondariale di Napoli Poggioreale, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.