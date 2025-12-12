“Viaggio nel Futuro”: al Liceo Don Gnocchi la prima edizione del concorso dedicato ai giovani talenti

Si è svolta oggi, venerdì 12 dicembre, negli spazi del nuovo laboratorio linguistico del Liceo “Don Gnocchi”, la prima edizione del concorso letterario “Viaggio nel futuro”, promosso dal Dipartimento di Lettere dell’istituto. Una mattinata dedicata alla creatività, all’orientamento e alla scoperta delle proprie attitudini, che ha visto protagonisti gli studenti delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado del territorio.

Ad accogliere i giovani partecipanti sono state le docenti Flavia Castaldo, Maria Gianoglio e Rita Rosiello, affiancate da un nutrito gruppo di alunni- tutor provenienti da tutti gli indirizzi del liceo: artistico, economico-sociale, linguistico, made in Italy e scienze umane. Con il loro supporto, gli studenti partecipanti sono stati guidati in una serie di attività e giochi didattici pensati per far emergere inclinazioni personali e per illustrare l’offerta formativa dell’istituto.

Numerosa la partecipazione delle scuole del territorio. Hanno aderito infatti l’I.C. “Maddaloni 2-Valle” con gli alunni delle classi III C e D della sezione staccata di via Feudi della secondaria “Enrico De Nicola”, accompagnato dalla professoressa Maria Grimaldi; l’I.C.” Aldo Moro” con gli alunni accompagnati dal professore Giovanni Brancaccio e dalle professoresse Rosaria Diotto e Maria Elena Bifulco; l’I.C.” Franco Imposimato” insieme alle docenti Olga Luisè e Anna Pia Manzo.

La mattinata è iniziata con la presentazione del nuovo Liceo del Made in Italy, illustrato dal direttore della Casa del Made in Italy, Nicola Marco Fabozzi, dalla dottoressa Angela Costanzo e dalla professoressa Marianna Sangiovanni. Un approfondimento che ha suscitato grande curiosità tra gli studenti, interessati alle prospettive professionali offerte da questo innovativo indirizzo di studi.

Al termine delle attività, la scuola ha consegnato a tutti i partecipanti una pergamena come attestato di partecipazione. La dirigente scolastica ha poi premiato la squadra vincitrice, composta dalle studentesse della III C del “De Nicola”, consegnando ai ragazzi un tablet e manifestando grande soddisfazione per l’entusiasmo e la numerosa partecipazione delle scuole coinvolte.

La prima edizione di “Viaggio nel futuro” si chiude così con un bilancio più che positivo, confermandosi un’occasione preziosa di incontro e orientamento per i giovani studenti del territorio