Domani andrà di scena la sfida tra Vibonese e Casertana. La squadra di casa cerca punti per allontanarsi dalla zona playout, i falchetti ,invece ,proveranno a chiudere il discorso salvezza per poi giocare le prossime gare con molto più tranquillità. Non saranno della gara Castaldo,Izzillo e Bordin