Roma, sabato 11 novembre 2023. “Addio Antonio del Monaco. Anni di impegno con gli stessi valori e lo stesso ideale. Il MoVimento 5 Stelle perde una grande figura di riferimento, così come tutto il territorio casertano che hai sempre difeso. Gli angeli accolgano in cielo la tua anima buona. Non ti dimenticheremo.” Così sui propri canali social Agostino Santillo, vicepresidente del gruppo M5S alla Camera dei deputati, in merito alla scomparsa dell’ex parlamentare M5S Antonio Del Monaco.

