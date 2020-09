VIDEO a confronto. Il quartiere di via Feudo negli anni 2019-2020

In questo articolo vi mostreremo due brevi video, realizzati con foto geolocalizzate, che mostrano la situazione del quartiere di via Feudo a distanza di un anno esatto. Nei video potrete osservare la condizione delle strade, l’incuria in cui versano ( basti pensare che un segnale di divieto di accesso è a terra da mesi nell’indifferenza generale in una strada adiacente ad una scuola). Le protagoniste indiscusse sono le caditoie, ricoperte di sporcizia ed erbacce, ora come allora. Un anno dopo nulla è cambiato. Qualcosa forse è peggiorato. Nessun commento, semplicemente una segnalazione accurata che i cittadini auspicano venga presa in considerazione. Un noto adagio dice che cambiano i suonatori ma la musica no. Nei video che seguono cambia la musica di sottofondo ma non i protagonisti. Contraddizioni tutte nostrane. I video sono visibili cliccando sui link sottostanti.

Via Feudo e dintorni- anno 2019

Via Feudo e dintorni- anno 2020