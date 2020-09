(VIDEO) AGGRESSIONE SULLA METRO AVERSA-PISCINOLA

AVERSA – Aggressione avvenuta nella mattinata di oggi in quella che è la metro che collega Aversa a Piscinola. La lite sarebbe scaturita dal fatto che uno dei passeggeri a bordo del convoglio ferroviario non avrebbe indossato la mascherina. Si tratta di una donna che ha reagito violentemente. La Metropolitana di “MetroCampania Nord Est”, infatti collega Piscinola ad Aversa, passando per Mugnano e Giugliano.

Il tutto è stato ripreso da un smartphone ed il video ha fatto rapidamente il giro dei social.

IL VIDEO