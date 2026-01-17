(Video) Albero instabile mette a repentaglio la sicurezza dei bambini e non solo

Caserta. In pieno centro città, a Piazza Vanvitelli, di fronte a Palazzo Castropignano, proprio eretta sulle giostre per bambini, desta preoccupazione una grossa palma che, al soffiare del vento, si agita, dondolando a destra e sinistra, come se possedesse un equilibrio instabile.

Non sarebbe la prima volta che, con forti raffiche di vento, complice la scarsa manutenzione effettuata negli scorsi anni, si verifichino eventi di cadute alberi o pali della luce e, talvolta, episodi simili sono avvenuti anche in assenza di agenti atmosferici, proprio a causa della noncuranza.

Questa volta, però, le dimensioni dell’albero, e l’affluenza di persone che frequentano Piazza Vanvitelli, soprattutto in prossimità delle giostrine per i bambini e la presenza continua di minori in quella zona, potrebbero provocare una tragedia spaventosa, qualora la palma dovesse cedere, spezzarsi, o sollevarsi dal terreno.

Tutto ciò accade alle spalle della statua di Luigi Vanvitelli che, ignaro, continua ad essere voltato dalla parte opposta, quasi a voler sognare una città sicura, in cui si prendessero provvedimenti prima che possa accadere l’irreparabile.

Speriamo che il nostro articolo-segnalazione possa arrivare a chi preposto a ristabilire sicurezza e normalità.