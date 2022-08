VIDEO all’interno -Uomo con due cani gira per la città importunando ragazzini. La segnalazione.

Maddaloni – In queste sere, in città si aggira l’uomo che vedete nei video che seguono, con due cani senza guinzaglio, seminando non poco scompiglio e molta preoccupazione da parte dei residenti.

Già qualche giorno fa ci segnalarono che Antonio ( questo il nome dell’uomo), nel parcheggio di un noto supermercato tentò di aggredire alcuni carabinieri e una commessa, e successivamente anche una barista. Da quanto ci segnalano, l’uomo, che spesso è in stato di ebbrezza, gira in città importunando anche gruppi di ragazzi che, in queste sere estive, escono da soli, ma a quanto pare, la sua presenza non li rende tranquilli.

Gli ultimi episodi, quelli dei video, risalgono a ieri sera, allorquando ha rincorso dei ragazzi tentando anche di picchiarli.

Più volte già segnalato anche alla polizia municipale e alle forze dell’ordine, è stato anche segnalato ripetutamente all’associazione “Calatia rosa” che si sta attivando per cercare di essere da supporto. L’associazione invita inoltre tutti i commercianti della città ad esporre il cartello con il numero 1522, numero nazionale per chi subisce violenza. In questo modo, in caso di difficoltà il numero sarà visibile ovunque e potrà essere un primo soccorso per chi si trovasse in difficoltà.

Con la collaborazione di tutti si spera di risolvere anche il problema di questo individuo che, ripetiamo, gira ubriaco con 2 cani aggressivi senza guinzaglio e che non sempre riesce neanche a tenere a bada.