Caserta. Continua il “tran-tran” su quello che potrebbe essere il nome del candidato Sindaco del centro-destra alle prossime elezioni amministrative previste per il prossimo ottobre. Abbiamo fatto il punto della situazione con Enzo Bove , già candidato Sindaco per Città Futura alle elezioni del 2016 ,e uno dei papabili nomi anche per quelle del 2021.

VIDEO