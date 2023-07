VIDEO. Auto manda in aria sbarra del passaggio a livello

Maddaloni- Non è la prima volta che ci troviamo a dare questa spiacevole notizia. Ieri sera è successo di nuovo ed è successo di nuovo al passaggio a livello di via Napoli a Maddaloni. Un automobilista, a piena velocità, a oltrepassato il passaggio a livello durante la chiusura mandando per aria una delle sbarre. Ovviamente l’autovettura si è data alla fuga ma il danno è stato fatto. Ancora una volta, come si vede dal video, un gesto di grande inciviltà e di mancanza di senso civico e di rispetto delle regole del vivere civile.