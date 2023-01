Maddaloni- L’incidente è avvenuta nella tarda mattinata di oggi nella centralissima via San Francesco d’Assisi a Maddaloni. Una FIAT PANDA di colore rosso nel percorrere via Capillo in direzione di questa strada, si è scontrata con il palazzo che aveva di fronte tra il bar e il negozio di abbigliamento, danneggiando anche il gazebo del bar. Non si sa se sia stata la strada scivolosa o un guasto ai freni a provocare l’urto. Pare per fortuna non ci siano feriti ma solo tanto spavento.

IMG_5022