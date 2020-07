(VIDEO) AVERSA/Convegno del M5S sulle vittime della strada

Aversa-Ha avuto inizio alle ore 18.00, presso lo Spazio 5Stelle di via Magenta di Aversa, il convegno che ha avuto come tema le innumerevoli vittime della strada.

“Prenditi cura di te e degli altri! Non correre” è stato infatti il titolo dell’evento moderato da Nicola Grimaldi, deputato capogruppo M5Stelle e al quale hanno preso parte il consigliere comunale del M5Stelle Roberto Romano, Rosalba Rispo, portavoce M5S del consiglio comunale di Parete, Biagio Ciaramella, in rapresentanza dell’associazione A.I.F.V.S.di Aversa e dell’agro aversano ed Elena Ronzullo, presidente dell’associazione “Mamme coraggio” ,nonché Francesca Valente, compagna di Giorgio Galiero, vittima della strada del 17/08/2019 in viale delle Acacie a Pinetamare. In collegamento online, inoltre, si sono espressi sull’argomento Vittorio Ferraresi, sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia e Alberto Pallotti, presidente dell’associazione A.I.F.V.S. Tanto il disappunto manifestato dai parenti delle vittime della strada per la mancanza di norme e pene severe che tutelino davvero il diritto alla vita anche sulle nostre strade.

IL VIDEO

IMG_0783