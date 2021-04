(VIDEO) Aversa, vaccinazioni: individuato sito da adibire ad hub nel Palajacazzi

Aversa– Vaccinazioni presso il Palajacazzi, le parole del sindaco Alfonso Golia

“Ieri Aversa ha mostrato ancora una volta il suo volto più sano e solidale in occasione di questa giornata di vaccinazioni straordinaria dedicata ai pazienti più fragili.

La grande macchina del volontariato a supporto del personale medico e sanitario. Giovani volontari ad accogliere ed aiutare le persone con difficoltà di deambulazione, anche medici in pensione presenti a supporto, cittadini in fila ordinatamente. Una grande prova che Aversa ha superato.

Noi non ci fermiamo qui e siamo al lavoro per individuare un secondo sito da adibire ad hub e aumentare il volume delle vaccinazioni. Vogliamo uscire da questo incubo e faremo ogni cosa per dare il nostro contributo.

Grazie di cuore a tutti coloro che hanno permesso la riuscita di questa giornata e in particolare alla Normanna Aversa Accademy per il supporto e gli atleti del calcio a 5 che stasera ci hanno dato una mano nello smontare le postazioni. Sono orgoglioso di essere il Sindaco di questa comunità.

Vi auguro una buona giornata e soprattutto vi rinnovo l’appello a riportare nelle farmacie bombole d’ossigeno inutilizzate. Ce ne è sempre bisogno.

IL VIDEO