( VIDEO) Avvistato oggetto non identificato nel cielo fra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere

Caserta. Nella giornata di ieri , martedi’28 novembre , sono arrivate alla nostra redazione numerose segnalazioni riguardo un oggetto non bene identificato avvistato in cielo fra San Prisco e Santa Maria Capua Vetere. Dopo aver guardato attentamente il video, inviatoci da un nostro lettore ,non siamo elle condizioni di dirvi di cosa si trattasse.

Non è la prima volta che nella zona nord di Caserta si verificano tali avvistamenti e non è certo l ,quello di ieri, l’ unico che resta senza una spiegazione.

VIDEO