VIDEO Bersaglieri dell’ ottavo reggimento di Caserta a contrasto dei crimini Ambientali.

All’ alba di questa mattina , in località San Tammaro, una pattuglia dell’ esercito Italiano impegnata nell’ambito dell’operazione terra dei fuochi ha sorpreso in flagranza di reato due Italiani ed un cittadino straniero intenti a sversare materiale solido ( polistirolo, moquette, cartelloni pubblicitari) da un camion. Colti in flagranza dai bersaglieri dell’ottavo reggimento i tre uomini sono stati messi in stato di fermo e hanno allertato il commissariato di Santa Maria C V competente per il territorio che ha inviato una volante sul posto. Identificati i trasgressori dagli agenti si è provveduto a far caricare sul veicolo il materiale sversato e successivamente presso il commissariato di Smcv i tre uomini sono stati denunciati a mente dell’articolo 256 del codice ambientale per sversamento illecito di rifiuti, l’extra comunitario risultato sprovvisto di permesso di soggiorno ha ricevuto inoltre un decreto di espulsione e il veicolo usato per il trasporto è stato posto sotto sequestro, nei prossimi giorni i funzionari dell’Arpac Campania effettueranno le verifiche sul materiale sversato posto attualmente sotto sequestro al fine di verificare eventuale pericolosità dei materiali.

