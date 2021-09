VIDEO. Camion in fiamme vicino al bar “Il ritorno” da Giulio

Maddaloni (CE) – Un camion ha preso fuoco nel pieno centro abitato in un quartiere di Maddaloni, precisamente a via ornato a pochi passi da un noto bar molto frequentato da maddalonesi e non solo.tempestivo è stato l’intervento dei vigili del fuoco che stanno cercando di spegnere le fiamme.

Il camion che dovrebbe trasportare genere alimentari sembra sia andato in fiamme per un malfunzionamento dei freni, che avrebbe surriscaldato le ruote facendo poi partire l’incendio.

IMG_4871