VIDEO. Carnevale al Rodari

Maddaloni. Il Carnevale si sa, è la festa più amata dai bambini. E nonostante le difficoltà del momento, le insegnanti della scuola dell’Infanzia “Rodari” sono riuscite a far vivere questa giornata ai loro piccoli alunni in allegria e spensieratezza. Ieri i bambini del plesso “Rodari” dell’I.C. “Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni” hanno allestito uno spettacolo nel segno della tradizione locale, con una recita a tema, esibendosi anche in un tarantella.

Al termine non è mancano il momento di dolcezza, anche questo regolamentato dalle norme per la sicurezza anticovid: ogni bambino, infatti, ha portato nella propria lunch-box, invece della solita merenda, una porzione di chiacchiere, il dolce tipico di Carnevale. In questo modo si è potuto festeggiare in sicurezza, evitando di far mancare ai bambini il sapore della festa. Tutto è stato organizzato in pochissimo tempo ma il sorriso stampato sui volti dei bambini ha ripagato l’impegni delle maestre che non si sono mai fermate, e anche nei periodi di forzata distanza, hanno mantenuto con i piccoli allievi un contatto continuo, con attività dedicate.

I genitori e i nonni si sono dovuti accontentare del video: in attesa di tornare ad applaudirli nel teatro della scuola, per il momento, nel rispetto delle regole, li guardano a distanza.

Il video