(VIDEO) Caserta: l’appello commovente di Landolfi parrucchiere.

Piero Landolfi, proprietario dal 2004 di “Piero Landolfi parrucchiere”, sito in Via Mascagni, Caserta, nominato dalla Regione Campania “maestro artigiano”, circa 2 anni fa, è costretto alla chiusura, come tanti commercianti e lancia un video su Facebook: ” Siamo chiusi,ma dobbiamo pagare le bollette e le tasse allo Stato. Come dobbiamo fare?”

Landolfi eredita questa forte passione dal bisnonno: “Giocavo da piccolo coi suoi attrezzi e da grande ho deciso di fare il parrucchiere”, dichiara a Belvederenews.

“Non ho ricevuto nessun ausilio. Il negozio è la mia unica fonte di guadagno con cui porto avanti la mia famiglia e i miei due figli. Devo necessariamente pagare l’affitto e non posso dare torto al padrone del locale. Come dovrebbe fare ad andare avanti,altrimenti?” Continua Landolfi.

“Vorrei che sui social circolassero notizie come queste, piuttosto che colombe e casatielli. Un’iniziativa per dar voce a chi oggi ha abbassato le serrande e non sa cosa fare e dove andare.”

VUDE