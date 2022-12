VIDEO. Copiosa perdita sotterranea

Maddaloni- La segnalazione ci arriva dai residenti del quartiere. In pieno centro storico, in via Sambuco, nel tratto che sbuca su via Bixio, da settimane si sente uno scroscio d’acqua proveniente da sotto il manto stradale. Alcuni residenti di via Bixio ci hanno detto che perfino loro lo sentono di notte. La perdita, dal rumore che si sente anche nei video, dovrebbe essere abbastanza copiosa.

Un grosso dispendio di acqua e il rischio che il danno aumenti se non si interviene tempestivamente.

Seguono i video:

IMG_4149

IMG_4148