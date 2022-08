VIDEO. Cumuli di rifiuti in pieno centro fanno da sfondo all’ aperitivo degli sposi

Maddaloni- Uno scenario vergognoso quello che troverà la coppia che oggi ha scelto di sposarsi nella Basilica minore del Corpus Domini all’uscita dalla chiesa. Non sarà un bello spettacolo offrire il consueto aperitivo a parenti ed amici con un bel cumulo di sacchetti che troneggia nella piazza. Oggi era il turno della raccolta dell’indifferenziata, quindi anche i sacchetti, come si vede nel video, rispettano il calendario della differenziata. Il rispetto invece non c’è sicuramente per i cittadini che pagano le tasse e continuano a vivere in una città sporca. Questi rifiuti ora rimarranno lì almeno fino a lunedì.

Segue il video :

IMG_1768