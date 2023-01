VIDEO. Derubato noto medico. I carabinieri inseguono i ladri e ne catturano uno

Maddaloni – Scene da film d’azione quelle che si sono viste stasera nel centro di Maddaloni. Nel tardo pomeriggio un gruppo di ladri, di nazionalità slava presumibilmente, a bordo di una FIAT Punto si sono introdotti nella villa del dott. Diodati, noto medico in pensione e lo hanno letteralmente svaligiato di quanto possedeva. Il dottore e la sua famiglia non erano in casa per fortuna. I carabinieri, allertati, sono giunti sul posto mentre i ladri andavano via. Da lì è iniziato un vero e proprio inseguimento. Dei 6 furfanti, alcuni sono scappati a piedi, altri in auto percorrendo a forte velocità via Roma e danneggiando anche auto con persone e bambini all’interno.

IMG_4918I carabinieri sono riusciti a bloccarli su via Libertà come si vede dal video.

Sul posto anche la polizia e i vigili del locale comando a fare da supporto. La città è rimasta bloccata per consentire alle forze dell’ordine di operare.