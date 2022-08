( Video) Donna fa pipì’ in pieno centro a Caserta

Caserta. Il video e’ diventato virale in poche ore , una donna , probabilmente senza dimora, si e’ abbassata e ha fatto pipì’ per strada nella centralissima Via Colombo .

E’ accaduto in pieno giorno davanti agli occhi di increduli passanti . La donna non si e’ fatto nessun scrupolo e quella che e’ una delle strade più antiche di Caserta e’ diventata un vero e proprio bagno a cielo aperto .

Non e’ la prima volta , molto probabilmente non sarà’ L’ ultima , che in pieno centro assistiamo a questi episodi . Non sappiamo di chi sono le responsabilità’ ma sappiamo di certo che L’ accaduto e’ poco decoroso per chi lo fa e per chi lo subisce.

