Video e foto. Allerta massima. Maddaloni bloccata dalla pioggia

Nell’ora di punta del rientro per la pausa pranzo Maddaloni è stata completamente paralizzata dal temporale che da circa un’ora imperversa copioso e senza tregua. Strade cruciali e trafficate come via Libertà, via Caudina e via Cucciarella sono diventate delle vere e proprie piscine, incanalando anche l’acqua che proviene dalle strade che si immettono su di esse. Le caditoie otturate e sporche hanno fatto arrivare l’acqua ad almeno 50 centimetri, lasciando in panne automobili ed autobus, allagando locali terranei ed attività commerciali. I tombini sono saltati un pò ovunque. Anche l’accesso al corso da via Sergente del Monaco è inibito da un’auto in panne. E queste sono solo le segnalazioni giunteci al momento. Da via Carmignano in località Montedecoro la situazione è analoga, se non peggio, oserei dire. Le fognature hanno completamente allagato la strada che è ricoperta da liquami marroni. Sicuramente in altri punti della città la situazione non sarà migliore. e non osiamo immaginare via Cancello. Probabilmente partiranno i traghetti per gli spostamenti.

E questo è solo il primo temporale estivo. Dopo il coronavirus i cataclismi, sulla scia delle sette piaghe d’Egitto di biblica memoria. Cosa altro ci attende?