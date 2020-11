Maddaloni – Riportiamo foto e video della segnalazione giuntaci dai nostri lettori.

Siamo a Maddaloni, in via Appia, nel tratto che congiunge il comune calatino con San Nicola La Strada. Qui, come si vede dalle foto, il manto stradale si sta sgretolando e proseguendo così, rischia di diventare un cratere.. Considerato anche l’alto traffico veicolare della strada, lo stato della strada la rende decisamente pericolosa.