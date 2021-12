Video e foto. Con il saggio musicale gli alunni incantano i genitori e augurano a tutti buone feste

Maddaloni. Non ci poteva essere chiusura migliore di questa prima parte dell’anno scolastico per gli alunni della scuola primaria dell’I.C.”Maddaloni 2 – Valle di Maddaloni” . Questa mattina, nella palestra della scuola, nel pieno rispetto delle regole di sicurezza anticovid, i genitori hanno potuto assistere all’esibizione canora e musicale degli alunni delle classi quinte dei plessi di primaria Brancaccio e Villaggio.Gli alunni si sono esibiti on un canto classico napoletano, canti con tema la pace chiudendo la manifestazione con un flashmob a tema. Ospiti della manifestazione maestri di musica docenti del liceo musicale di Piedimonte Matese che hanno suonato e spiegato ai piccoli alunni interessati e curiosi, la differenza tra gli strumenti musicali polifonici (pianoforte e chitarra) e di quelli monodici (tromba clarinetto e batteria)

Si è voluto, in questo modo, sottolineare il concetto che la musica, linguaggio universale, ha il grande potere di annullare differenze culturali, religiose e linguistiche in prospettiva di un mondo di pace.