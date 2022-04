Video e foto esclusive . A fuoco il noto negozio di bomboniere Celiento

Maddaloni- Questa mattina intono alle ore 12.00 è scoppiato un incendio nel piano interrato del noto negozio di bomboniere “Candida Celiento” che si trova sulla s.s. 265, via Forche Caudine. L’edificio composto di 4 piani è stato prontamente evacuato. Il piano interrato, deposito dell’azienda di bomboniere e articoli da regalo per la casa, che conta circa 20 dipendenti, conteneva le commesse per le imminenti cerimonie. Era praticamente pieno di scatole ed oggetti confezionati andati completamente distrutti, causando un danno, al momento, difficilmente calcolabile.

Anche il piano terra ha subito dei danni, mentre dovrebbe essere salvi i 2 piani superiori.

I vigili del fuoco sul posto stanno ancora spegnendo le fiamme e una nube di fumo altissima si è innalzata rendendo irrespirabile l’aria anche in città.

Sul posto anche una pattuglia della Polizia di Stato per gli adempimenti del caso.

Da stabilire cosa abbia provocato l’incendio.