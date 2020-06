Video e foto gallery. Gabbiani volano sull’area fiera tra i rifiuti

Le immagini e i filmati restituiscono uno scenario che fa inorridire, al quale il violento temporale ha contribuito a dare un aspetto ancor più apocalittico. I gabbiani si sono impadroniti dell’area. Dopo il mare in città, non potevano mancare anche loro.

Quello che vedete è l’area della fiera settimanale di Maddaloni, che si è svolta nonostante il cattivo tempo. Gli operatori ecologici lo avevano annunciato e lo hanno fatto. Non hanno provveduto alla pulizia. Da tempo lamentano inadempienze nei loro confronti da parte della ditta Buttol S.r.l. dalla quale dipendono: non ha erogato i buoni pasto, pagamenti in ritardo, mancanza di dispositivi di protezione, camion che perdono percolato. I lavoratori hanno voluto dare un segnale importante. Per giovedì è stato promesso loro un incontro. Ma intanto incrociano le braccia. Stasera si deposita l’umido. Non abbiamo garanzie che domattina venga ritirato. Le strade domani, al risveglio, potrebbero versare in queste condizioni, se non peggio.