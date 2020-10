VIDEO e FOTO. Grande successo per la mattinata della prevenzione a Carditello

San Tammaro. Il cielo uggioso non ha fermato l’importantissima iniziativa tenutasi nella mattinata di ieri alla reggia di Carditello. Ottobre è da anni ormai il mese in rosa, simbolo della prevenzione dei tumori, in special modo quello al seno. Oggi grazie alle tante iniziative sulla prevenzione, all’attività della LILT ( Lega italiana per la lotta contro i tumori), il cancro non fa più paura come prima, perchè è diventato un nemico che spesso viene sconfitto, specie se ci si affida alla prevenzione. Questo il messaggio della mattinata della prevenzione, organizzata nei minimi dettagli dalla dottoressa Angela Maffeo, presidente della LILT di Caserta. Presente il sindaco di San Tammaro Ernesto Stellato. Tanti gli esperti, i medici, i volontari.

Una mattinata ricca di eventi: la parte sportiva, testimoniata con una passeggiata a passo libero ha visto la partecipazione di una stragrande partecipazione femminile di ogni età. Le colorate maglie sul percorso tracciato nel reale sito hanno fatto da arcobaleno nel grigio e minaccioso tempo. Ancora una volta il podismo amatoriale campano come in altre occasioni ha ben figurato. Presente il camper dell’ ASL per gli screening e le visite senologiche. Una collettiva di pittura è stata allestita in una delle sale. Il convegno, con relatori di spessore esperti sui vari aspetti della tematica, suffragati dalle testimonianze di donne ammalatesi di cancro al seno. La reggia era aperta al pubblico come ogni domenica: ciò ha consentito che l’iniziativa avesse un respiro più ampio dal punto di vista dell’utenza. Una mattinata intensa, necessaria perchè la prevenzione rimane l’ arma più potente per poter sconfiggere queste malattie.

Le foto sono a cura di Giuseppe Sacco e di Liliana Ventriglia dell’associazione Appunti Fotografici.