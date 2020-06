Video e foto. I Lions donano un ventilatore polmonare all’ospedale covid di Maddaloni

Ieri mattina alle 12,00 all’ospedale covid di Maddaloni c’è stato un grande momento di solidarietà. I Lions hanno donato all’ospedale un ventilatore polmonare, un dispositivo che offre un supporto per la respirazione a pazienti con insufficienze di questa natura. Il dispositivo donato sarà utilizzabile nel reparto di terapia sub intensiva in cui sono stati finora curati molti pazienti affetti da coronavirus.

Alla consegna erano presenti il Governatore dei Lions Nicola Clausi, il Presidente della IV circoscrizione Carlo Russo, il Presidente di zona Luigi Avenia e il Presidente Lions Club Maddaloni Calatia Franco Roberti. La consegna è avvenuta nell’atrio antistante la direzione sanitaria. Presente la direttrice dell’ospedale covid dott.ssa Antonella Foglia, insieme ad una rappresentanza di medici e di operatori sanitari.

Nel video trasmesso in diretta ieri, che di seguito riproponiamo, l’intervista al Governatore dei Lions, all’avv. Roberti Presidente dei Lions Maddaloni, alla dott.ssa Foglia direttrice dell’ospedale, al dott. Iovino Primario di chirurgia

L’ospedale di Maddaloni, convertito in centro covid nel mese di marzo è stato punto di riferimento in questa pandemia. Ha accolto pazienti di tutta la regione che sono stai curati nei reparti di terapia sub intensiva e, nei casi più gravi di terapia intensiva, registrando 0 contagi in tutto il personale sanitario che opera nella struttura.

