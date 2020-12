Video e foto. I vigili del Fuoco di Caserta rendono omaggio all’Immacolata

Stasera a Caserta, come da sempre a Napoli per tradizione a Piazza del Gesù, i vigili del fuoco rendono omaggio alla Madonna. In occasione della celebrazione della messa serale per l’Immacolata Concezione, che si è celebrata oggi, il corpo dei Vigili de Fuoco di Caserta, muniti di autoscala, si sono recati alla chiesa del Buon Pastore per depositare, al termine della celebrazione, una corona di fiori. Un evento suggestivo ed emozionante realizzatosi sfidando il maltempo.Una tradizione che si ripete dal 2014 nella città di Caserta. I fedeli commossi hanno intonato canti alla Vergine mentre venivano deposti i fiori dinanzi alla statua posta sul campanile della chiesa.

