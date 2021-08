Video e foto. Incendio sulla SS 7

Caserta 18 Agosto 2021

Castel Volturno. È ancora in corso lo spegnimento del grosso incendio che si è verificato verso le ore 16:30 e che tiene impegnati i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta. Ad andare a fuoco un’area incolta di circa 10 ettari nelle immediate vicinanze della SS 7 Quater nei pressi dell’uscita per il Villaggio Coppola. Sul posto è intervenuta la squadra AIB ( specializzata per gli incendi boschivi) proveniente dal distaccamento di Mondragone, supportata da un’autobotte proveniente dal distaccamento di Aversa. Oltre la vegetazione sono andati in fiamme cumuli di rifiuti tra cui elettrodomestici, pneumatici, mobili e anche alcune roulotte abbandonate.

Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.