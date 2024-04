VIDEO e FOTO. Scomparso da ieri. Trovato corpo senza vita nel Volturno

Grazzanise- Da ieri sera i Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Caserta sono intervenuti nel comune di Grazzanise per la ricerca di una persona, un uomo, che non aveva fatto più rientro a casa. Mobilitati fin da subito, i Vigili del Fuoco hanno istituito una unità di Comando locale nel luogo in cui è stata ritrovata l’automobile dell’uomo scomparso per coordinare le ricerche. Oltre alla squadra ordinaria, i Vigili del Fuoco sono intervenuti con il personale TAS (esperti in topografia) per la gestione delle ricerche a terra e con un elicottero, proveniente dal nucleo elicotteristi di Pontecagnano, per il monitoraggio della zona dall’alto. Sul posto sono intervenuti anche il nucleo cinofilo, proveniente da Vibo Valentia e i sommozzatori provenienti da Napoli per le ricerche nel vicino fiume Volturno, luogo in cui ,purtroppo ,è stato rinvenuto il corpo senza vita della persona scomparsa.

9c07ead1-491c-4102-a2fc-68d9d2260cb1