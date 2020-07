Video e foto. Ultim’ora. Incidente a Maddaloni

In meno di 24 ore si sono registrati 2 incidenti allo stesso incrocio, quello che da via Mercorio, strada del campo sportivo, immette sua via Libertà.

Ieri sera intorno alle 23.00 pare siano state coinvolte una moto e un’auto, e non sappiamo con quale bilancio preciso di danni o feriti.

Poco fa ancora un’auto: a quanto ci riferiscono sarebbe finita contro un muro . La dinamica non è chiara. Sul posto la polizia municipale e il carrattrezzi.

Alta velocità, distrazione o altro. Questo sta diventando l’incrocio più pericoloso della città!