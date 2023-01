( Video e foto)Presentazione dell’Info point AIR Campania, alla stazione di Caserta

Caserta – E’ stato presentato nella mattinata di oggi , martedì 10 gennaio 3022, in Piazza Garibaldi , nei pressi della stazione ferroviaria L ‘ INFOPOINT Air Campania proprio al fianco dell’ altro infopoint dal quale poter attingere informazioni sugli orari dei treni in partenza e in arrivo .

Il tutto si e’ svolto alla presenza del Sindaco di Caserta l’avv.to Carlo Marino, del vicesindaco Emiliano Casale del presidente dei Trasporti della Campania Luca Cascone dell’amministratore delegato di AIR Campania, Antonio Acconcia,

Sotto i video della conferenza stampa di presentazione ed i vari interventi degli esponenti

video uno

video 2

video esclusiva del primo cittadino che rilascia qualche dichiarazione a BelvedereNEWS.net

Sotto qualche scatto significativo della mattinata dal taglio ben augurante del nastro e della conferenza stampa