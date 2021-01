VIDEO. Entra nell’universo Buonarroti

Le iscrizioni sono aperte. Questo periodo dell’anno è il più delicato per i ragazzi che devono fare la scelta del percorso formativo di studi superiori. Negli anni ci si era abituati agli open day, agli incontri con i docenti dei vari istituti superiori per chiarirsi le ide.. Stavolta non è possibile, per ragioni note.

Per cui gli istituti si stanno facendo in 4 per far conoscere l’offerta formativa.

Il Buonarroti di Caserta, che ha ormai la guida consolidata negli anni della carismatica preside Vittoria De Lucia, ha organizzato per i sabato del mese di gennaio, giorni 09 -16 e 23 delle vere e proprie visite guidate per far conoscere gli indirizzi di studio che ha attivato per il prossimo anno scolastico.

Non è più il “geometra” ma una scuola superiore con 5 indirizzi e un corso serale per adulti. C’è solo l’imbarazzo della scelta per partire con il piede giusto verso il proprio futuro. Dubbi e curiosità saranno chiariti dai docenti e dagli studenti che vi accompagneranno a visitare la scuola in presenza ed in sicurezza, su appuntamento.

I dettagli li trovate nelle locandine o collegandovi direttamente al sito della scuola:

https://buonarrotiorienta.info/