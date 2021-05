VIDEO ESCLUSIVO. Il ciclone PLASTIC FREE colpisce ancora sul litorale Domitio

Castel Volturno. Negli USA hanno la consuetudine di dare nomi di donna agli uragani. In Campania, invece, e in particolar modo in prossimità di spiagge e litorali, da un anno a questa parte si verifica un fenomeno assimilabile ad un vero e proprio ciclone.

Il vortice non lo creano i venti, ma la forza e la determinazione di donne e uomini che vogliono liberare il pianeta dalla plastica e lasciare un mondo migliore di quello che loro hanno trovato alle generazioni future.

Un’idea semplice, che potrebbe apparire scontata, ma che deve essere messa in pratica. Ed è quello che fa l’associazione PLASTIC FREE, un’associazione nazionale che in Campania, negli ultimi mesi, registra una crescita costante nelle adesioni di volontari e di conseguenza nei risultati delle raccolte. Un

Questa mattina a Castel Volturno PLASTIC FREE ha scritto un’altra importante pagina di educazione civica e amore per la propria terra. Una grande festa, animata da giovani, famiglie con bambini, persone di tutte le età giunte a Castel Volturno da ogni parte della Campania, persino dalla lontanissima Sapri per partecipare, per dare il proprio contributo, perché chi c’era stamattina sa bene ormai che i cambiamenti si fanno sporcandosi le mani e rendendosi parte attiva. Ognuno di loro è un esempio da seguire, perché agisce per il bene comune oltre che il proprio: è già questo di per sè è un validissimo motivo.

In circa 3 ore, nonostante il caldo incalzasse, circa 450 volontari con l’ormai inconfondibile maglietta blu, muniti di buste e guanti sono partiti dal lido Flava Beach che li ha ospitati per ripulire circa 5 km di costa arrivando fino ai Regi Lagni.

per agevolare il trasporto delle buste la Coldiretti ha messo a disposizione i trattori. Tanti i testimonial venuti a sostenere e a fare opera di sensibilizzazione per queste raccolte, da Gianni Simioli a Raffaella Fico, dal campione Marco Maddaloni al rapper Geolier alla campionessa mondiale di apnea Maria Felicia Carraturo che ha partecipato alla raccolta.

La raccolta come sempre si è svolta in collaborazione con il comune di Castel Volturno che ha fornito i sacchi per la raccolta e provvederà allo smaltimento dei rifiuti. In spiaggia, a complimentarsi con i volontari, capitanati dal referente regionale Renato Venezia, il sindaco Luigi Petrella.

Un piccolo gruppo di referenti, coordinati dal referente regionale Renato Venezia ha terminato alle 19.00 di depositare tutto ciò che i volontari hanno raccolto in poche ore nel luogo stabilito. Difficile fare una conta dei sacchi – ha dichiarato Salvatore Campolattano, referente provinciale di Caserta – ma abbiamo raddoppiato i numeri del Garigliano.

Sio contano oltre 700 bustoni. Ma non solo . Tanti gli ingombranti, ben evidenti anche nei video che alleghiamo. Un serbatoio di auto, resti di barche, ruote di trattori, 5 frigoriferi. Mariangela Russo, la giovane referente di Castel Volturno ci ha detto: ” Sono allucinata, mai visto nulla del genere. In pochi km una discarica variegata e di una consistenza inimmaginabile”.

Un lavoro straordinario oggi è stato fatto. ora però tocca vigilare, averne cura e fare in modo che non si ripeta ancora.

Poco di stante vive il fratino un un uccello protetto, in un’area che è un’oasi. Alle spalle una magnifica pineta sta morendo.

Ora è il momento di salvare il salvabile e di costruire un futuro differente, che sia certamente Plastic Free!!