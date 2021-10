VIDEO ESCLUSIVO. Incendio alla fabbrica SAPA

Pubblicità elettorale

Una fitta nube di fumo nero e velenoso sta ricoprendo dal pomeriggio di oggi i cieli di 4 province: Avellino, Benevento, Napoli e Caserta. Questa volta ad andare in fiamme è stato il deposito di una nota azienda, la SAPA SPA, con stabilimenti in zona ad Airola ed Arpaia. L’azienda si occupa di componentistica per auto.

Numerose sono le squadre dei vigili del fuoco sono in azione per il vasto incendio divampato nel capannone della logistica

L’ alta colonna di fumo nero ha spaventato e preoccupato non poco cittadini e automobilisti. Al momento non si registrano feriti ma la situazione è davvero preoccupante. Le cause non sono ancora note, e si potranno conoscere solo dopo aver domato il rogo, così come si potrà fare una prima stima dei danni specie quelli ambientali.