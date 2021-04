(VIDEO) Esercito: disinnescato un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale.

Gli artificieri dell’ Esercito Italiano hanno condotto, questa mattina, le operazioni di disinnesco e di brillamento di un ordigno inesploso dal peso di 250 libbre, risalente al 2°conflitto mondiale e rinvenuto nel comune di Acerra (NA) .

La bomba di fabbricazione inglese, di tipo GP MK, dotata di una spoletta anteriore armata, è stata rinvenuta casualmente durante gli scavi presso il cantiere della linea ferroviaria Napoli-Bari.

Inoltre, un team di specialisti del 21° reggimento Genio Guastatori d Caserta della Brigata bersaglieri Garibaldi è intervenuto sul posto per le operazioni di bonifica.

A seguito della ricognizione e delle valutazioni del Nucleo Specializzato, la Prefettura di Napoli ha disposto lo sgombero degli edifici e delle strade, nonchè l’evacuazione del personale residente per un raggio di 300 metri dal luogo del ritrovamento dell’ ordigno. In particolare la distanza di sgombero, per l’entità dell’ordigno, grazie ad una struttura di contenimento di nuova concezione per le attività di bonifica, è stata ridotta a 334 metri, limitando sensibilmente i disagi alla collettività.

Si ricorda, inoltre, che l’ultimo residuato bellico dello stesso tipo, bonificato nel Settembre 2019 a Battipaglia (SA), ha comportato l’evacuazione di circa 3600 abitanti. Proprio per questa complessa attività, domani il 21° Reggimento Genio riceverà la cittadinanza onoraria della città di Battipaglia.

