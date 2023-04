VIDEO. Famiglia derubata il giorno di Pasqua

Maddaloni – Una Pasqua che questa famiglia ricorderà certamente per la triste vicenda di cui è stata protagonista.

Il furto è avvenuto a Maddaloni, in via Viviani, zona residenziale della città, in pieno giorno, nel pomeriggio della domenica di Pasqua. Gli abitanti della villa derubata si trovavano a pranzo dai parenti. Le telecamere di sorveglianza hanno potuto solo immortalare l’auto bianca, un’AUDI Q5 sulla quale viaggiavano i ladri che si sono introdotti nella loro casa. I ladri hanno portato via l’oro che hanno trovato in casa. I malcapitati accortisi del furto una volta rientrati a casa, hanno chiamato subito i carabinieri e hanno sporto denuncia per quanto accaduto.

IMG_7044