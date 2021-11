VIDEO. Giorgio Magliocca presenta la sua ricandidatura a Presidente della Provincia

Caserta. Stamattina alle 10 all’hotel Europa di Caserta il presidente uscente Giorgio Magliocca ha ufficialiazzato, alla presenza della stampa e di tanti sostenitori, la sua ricandidatura alla guida della provincia. Segue il video del suo intervento:

Video dell’intervento di Magliocca

Ad affiancarlo nella presentazione una rappresentanza istituzionale prestigiosa ed autorevole: l’assessore regionale all’Agricoltura Nicola Caputo, Luigi Bosco coordinatore regionale di Noi Campani e i consiglieri regionali Giovanni Zannini, Maria Luigia Iodice e Vincenzo Santangelo.

“Una candidatura per qualcuno, non contro qualcosa” come ha sottolineato l’on. Caputo nel suo intervento ” un’opportunità importante per la provincia come laboratorio politica oltre che come completamento di un percorso amministrativo iniziato 4 anni fa .”

Tutti hanno sottolineato nei loro interventi l’importanza della continuità amministrativa che sottende questa scelta e l’ottimo rapporto di filiera istituzionale che c’è con la Regione Campania.

Un progetto politico ed amministrativo per la costruzione del grande centro è stato ufficializzato. Il progetto si pone l’obiettivo di essere punto di riferimento dei moderati sul territorio.