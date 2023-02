VIDEO. Giovani atleti del Team Boxic in finale XFC

Maddaloni – Grande successo oggi in un palazzetto gremito a Teverola oggi per ben giovani pugili maddalonesi del Team Boxic di Clemente Di Crescenzo. Il figlio d’arte Vincenzo Di Crescenzo Jr, 13 anni, si è battuto con onore per la cintura disputando la finale con il suo avversario di quasi 16 anni, con più esperienza di lui, nel torneo Sparta a contatto pieno. L’atleta, il più giovane presente al torneo, ha disputato la finale nella categoria esperti e per questo è stato premiato dall’arbitro. Per altri 2 atleti del suo team, Bartolo Errico e Angelo Francischetti gli avversari non si sono presentati.

Infine, ma non meno importante Luca De Lucia, ha combattuto un incontro ordinario amichevole dimostrando di essere molto superiore all’avversario con i suoi potenti ganci.

Dopo la finale del torneo Sparta XFC adesso il Team Boxic punta spedito al titolo italiano XFC contatto pieno.

Complimenti a questi giovani per la loro bravura e l’impegno che ci mettono in questo sport ed in bocca al lupo per il titolo nazionale!